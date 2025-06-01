انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني من بغداد: هذه الزيارة تجسد حرصنا على تطوير العلاقات مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.وقال عون فور وصوله الى بغداد، انه زيارته الى العاصمة العراقية تأتي تأكيداً لحرص لبنان على تطوير علاقاته مع العراق، لافتا الى ان "المحادثات الثنائية ستؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين لبنان والعراق".

وأضاف الرئيس اللبناني، ان "الأمن والاستقرار في العراق ولبنان مترابطان، كما نثمن عالياً إرساليات النفط العراقي التي شكلت دعماً حيوياً للبنان في ظروفه الصعبة".

وصباح اليوم، أعلنت وسائل اعلام لبنانية مغادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره عبد اللطيف رشيد، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.

ومن المؤمل ان يبحث عون مع رشيد والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.

ومن المتوقع ان تكون مساهمة العراق في اعمار لبنان بمبلغ 20 مليون دولار، وانشاء صندوق اعمار لبنان وكذلك مسألة مستحقات العراق وتزويد لبنان بالفيول، وغيرها من القضايا الإقليمية على رأس الملفات.