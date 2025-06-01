انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل جوزيف عون في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في بغداد".وقبل ساعة من الان، أعلنت وسائل اعلام لبنانية مغادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره عبد اللطيف رشيد، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.

ومن المؤمل ان يبحث عون مع رشيد والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.

ومن المتوقع ان تكون مساهمة العراق في اعمار لبنان بمبلغ 20 مليون دولار، وانشاء صندوق اعمار لبنان وكذلك مسألة مستحقات العراق وتزويد لبنان بالفيول، وغيرها من القضايا الإقليمية على رأس الملفات.