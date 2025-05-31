انت الان تتابع خبر تيار كردي معارض: أربيل تمارس “التجويع” بحق الكرد.. وعلى بغداد التحرك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت فريق، خلال حديثها لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إلى أن “حزب البارزاني متفرد بالرأي، ولا يلجأ إلى الأحزاب الأخرى إلا عندما يقع في الأزمات”، موضحة أن الاجتماع الأخير الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يشهد مشاركة الأحزاب الكردية الأخرى.ووصفت فريق، مشروع “حسابي” الذي تروج له حكومة الإقليم بأنه “مشروع عشائري يهدف إلى السيطرة على رواتب موظفي كردستان”، محذرة من أن الموظف الكردي أصبح يهدد بقطع راتبه ما لم يشارك في المشروع.

وأضافت أن بغداد قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة لـ”تركيع” حكومة كردستان، مقترحة قطع رواتب رئيس الجمهورية ورؤساء سلطات كردستان ردًا على سياسات أربيل.

وختمت فريق، بالقول: “أربيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة المواطنين الأكراد بسبب سياسات خاطئة، ولا بد من وضع حد لهذه الممارسات التي تمس قوت الشعب”