انت الان تتابع خبر السوداني لوفد امريكي: بناء الرؤية الشاملة للعراق وفق حجم التحول الاقتصادي والتنموي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، عضوة لجنة القوات المسلحة، ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، السيناتور جاكي روزن، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق".وشهد اللقاء "البحث في مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، ومضي العراق في التعافي الاقتصادي، وتأكيد الاستقرار الإقليمي".

وأشار السوداني الى "أهمية تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومواصلة الحوار الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتأكيد سيادة العراق، والقيم المشتركة، في إطار الاتفاقات والشراكة الستراتيجية بين البلدين الصديقين".

من جانبها، أكدت السيناتور روزن "حرص بلادها على بناء علاقات مستدامة مع العراق، مشيدة بما تشهده بغداد وباقي المدن العراقية من تقدم، وبقدرة الحكومة العراقية على تجنب الصراعات الإقليمية، بما يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، وازدياد أهميته في المنطقة".

