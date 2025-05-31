انت الان تتابع خبر وزراء عرب يجتمعون في فلسطين غدًا.. وتل ابيب تتوعد بمنعهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت "سي ان ان" عن مصدر سعودي، قوله ان "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيسافر إلى الضفة الغربية غدا الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس".



فيما قال مسؤول إسرائيلي للشبكة، ان "إسرائيل لن تتعاون مع خطط السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد من وزراء الخارجية العرب بقيادة سعودية في رام الله"، واصفا الاجتماع بأنه "استفزازي، وان بلاده لن تسمح بتحركات تهدد أمنها".

من جهة أخرى، ذكر موقع "واللا" العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وزراء الخارجية العرب من دخول رام الله، فيما نقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت ان "إسرائيل لن تسمح بدخول وفد يضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن، لن نسمح بإنشاء دولة إرهاب في قلب إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل عدد من وزراء الخارجية العرب إلى رام الله غدا الأحد للقاء الرئيس عباس، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر "حل الدولتين" الذي من المتوقع عقده في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية، بحسب روسيا اليوم.

