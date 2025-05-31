انت الان تتابع خبر بشأن الانتخابات.. السيد الصدر يصدر 3 توجيهات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينه له على منصة "أكس" وتابعتها الخليج 365، "في هذه الأيام.. الكلّ لاه بالحملة الانتخابية التي لا يُذكر الشعب إلا فيها.. وما خلاها فالشعب منسي".وأضاف السيد الصدر، "ولي على ذلك بعض التوجيهات.. الأولى يمنع بل يحرم استعمال اسمنا آل الصدر وخصوصاً الشهيدين الصدرين قدس الله سرّهما.. ويمنع استعمال اسمي مطلقاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبالتلميح وبالتصريح من أي جهة كانت".

وتابع السيد الصدر، أن "التوجيه الثاني هو: يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يوزعه حتى الفاسدون بشرط عدم التصويت لهم ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية.. فهذه أموالكم لا أموالهم ولا منّة لهم عليكم.. فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحاً إلا إنه يبقى مذنباً".

وأوضح السيد الصدر بشأن التوجيه الثالث، "قلتُ، وأكرر: سكوتنا نطق.. وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم.. فلا تصدقوهم".