انت الان تتابع خبر ابرز الملفات التي سيبحثها عون في العراق خلال زيارته غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر ان "الرئيس اللبناني جوزاف عون سيجري يوم غد الاحد زيارة رسمية الى العاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع".

واضاف ان "عون والوفد الوزاري سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية تخص التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الطاقة والاستثمار والصحة والتعليم".

