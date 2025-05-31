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ابرز الملفات التي سيبحثها عون في العراق خلال زيارته غدا

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ابرز الملفات التي سيبحثها عون في العراق خلال زيارته غدا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر ان "الرئيس اللبناني جوزاف عون سيجري يوم غد الاحد زيارة رسمية الى العاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع".
واضاف ان "عون والوفد الوزاري سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية تخص التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الطاقة والاستثمار والصحة والتعليم".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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