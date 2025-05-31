انت الان تتابع خبر "فرصة أخيرة" للبرلمان لتحسين صورته قبل الانتخابات.. وتشاؤم بآخر شهرين من عمره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، للسومرية نيوز، اننا "كقوى مستقلة حريصة على الحضور والالتزام والدوام في البرلمان وان يقوم مجلس النواب بتعويض ما فاته خلال الفترة الماضية من تشريع قوانين وتفعيل الاستجوابات".وأضاف: "طالبنا رئاسة المجلس بالتركيز على القوانين الجاهزة للتصويت من اجل انجازها وهي ليست قليلة فهناك بحدود 40 قانونا من القوانين الجاهزة للتصويت لكن هذه الرغبة تصطدم مع الواقع".

واعتبر ان "الواقع متجه الى غير ذلك حيث أن الفصل القادم سيكون اخر فصل تشريعي في عمر الدورة البرلمانية، وهذه السنة الاخيرة من عمر الدورة التشريعية ويتزامن الفصل ايضا مع الانتخابات وبالتالي سيكون اكثر النواب منشغلين بالدعاية الانتخابية".

وأوضح انه "دعونا زملائنا النواب الى الالتزام بالحضور للجلسات وان يكون العمل داخل مجلس النواب العراقي هو الدعاية الحقيقية للنائب"، معبرا عن امله في أن "يتم تحسين صورة مجلس النواب في الفصل الأخير امام الرأي العام لأنه سيكون حافزا للمشاركة الانتخابية الواسعة".

وبدأ البرلمان عطلته التشريعية في 9 أيار وتستمر العطلة لـ4 اشهر، أي ان الفصل التشريعي الجديد يبدأ في 9 أيلول، أي يتبقى شهران فقط قبل حلول الانتخابات في 11 تشرين الثاني، فيما دعت رئاسة البرلمان أعضاء المجلس الى حضور جلسات استثنائية في الشهر الثاني من العطلة التشريعية أي بعد 9 حزيران المقبل، وسط توقعات بعدم تحقق شيء من هذا.