انت الان تتابع خبر رئيس إقليم كردستان يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الفيديو لم يتضمن أي تفاصيل إضافية حول مضمون اللقاء أو أهدافه.

وفي 11 أبريل/ نيسان 2025، التقى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا. وكان ذلك اللقاء هو الأول بين الجانبين، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، مع التركيز على أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش.



وأشاد بارزاني برؤية الشرع لسوريا المستقبلية كدولة شاملة تحتضن جميع مكوناتها، وأكد على دعم إقليم كردستان لهذه الرؤية. كما أعرب عن التزامه بالسلام والأمن الإقليميين، مشددًا على ضرورة الحلول السياسية التي تضمن حقوق جميع المكونات، بما في ذلك الأكراد في سوريا.