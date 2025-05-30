انت الان تتابع خبر "تحذيرات من تداعيات خطيرة".. مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني لـ الخليج 365، "تفاجأنا يوم أمس بكتاب وزيرة المالية الذي تضمن أن حكومة الإقليم استلمت حصتها من الموازنة، وهذا أمر مضحك"، مبينا انه "تم إرسال رواتب شهر أيار بحجة أن الإقليم قد حصل على حصته للأشهر القادمة، وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم".

وأضاف أن "الموازنة الاتحادية التي أُقرت، تشمل الأعوام 2023 و2024، وحتى الآن لم تُرسل جداول موازنة 2025 من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية، مما يشكل سابقة خطيرة في العلاقة بين بغداد وأربيل"، لافتا إلى أن "هذا الموقف من وزارة المالية هو سياسي بامتياز، ونحن نلاحظ دائماً أنه كلما اقترب موعد الانتخابات في العراق أو في إقليم كردستان، تقوم بعض الجهات السياسية بفرض ضغوط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر قطع الرواتب أو التأخير في إرسالها".

وتابع "في بداية هذا العام 2025، وقّعت وزيرة المالية الاتحادية مع وزير مالية الإقليم، وبحضور وفد من الإقليم ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، على الجداول والقوائم الخاصة بموازنة 2025"، متسائلاً "عن أسباب التراجع عن الاتفاق؟".

وطالب الدوبرداني "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل الفوري لإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان قبل عيد الأضحى المبارك"، لافتا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بشأن التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتأمين رواتب الموظفين".

واكد ان "توقف تصدير نفط الإقليم منذ آذار 2023 بقرار من محكمة باريس لا يزال يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، وإن أي قرار خاطئ أو سياسي مثل الذي صدر من وزيرة المالية ستكون له تداعيات خطيرة".