انت الان تتابع خبر نائب: تعديل قانون الانتخابات لم يصل البرلمان والدعاية الانتخابية المبكرة مخالفة واضحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عنوز في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "ما زال في طور التفكير خوض الانتخابات المقبلة"، معتبراً أن "بدء الحملات الانتخابية في هذا التوقيت يمثل مخالفة قانونية صريحة".واشار الى، أن "الخسارة في الانتخابات ليست عيباً ولا عاراً، بل هي جزء طبيعي من المنافسة الانتخابية".

ولفت عنوز إلى "وجود نقاشات مستمرة مع التحالف المدني الديمقراطي حول الانتخابات القادمة وأسس التعاون".

وكشف، عن "تقرير رسمي يبين أن 100 نائب في البرلمان لم يتحدثوا بكلمة واحدة خلال جلسات المجلس، وهو ما يعكس ضعف الأداء البرلماني لبعض النواب".

واوضح، ان "تعديل قانون الانتخابات لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "عملية تعديله تستغرق وقتاً طويلاً بسبب تعقيداته وتعدد الأطراف المعنية".