السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئیس اتحاد المقاولین العراقیین علي فاخر السنافي".وأكد السوداني، "اهتمام الحكومة بالتواصل مع ممثلي الاتحادات والنقابات، حيث تمت استضافتهم بشكل دوري في جلسات مجلس الوزراء من أجل الوقوف على احتياجات النقابات، ودراسة المقترحات التي تسهم في الارتقاء بواقع العمل النقابي".

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع حسب التوقيتات المحددة"، مشيراً إلى أنّ "توجه الحكومة بدعم القطاع الخاص سيسهم برفع وتيرة سرعة الإنجاز في مختلف المحافظات".