انت الان تتابع خبر نداء لحماية الثروات الوطنية.. النفط النيابية: تعيينات مشبوهة في شركة نفط الوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور للسومرية نيوز، ان "عقود جولات التراخيص في شركة نفط الوسط تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والنزاهة".



وأشار الى "وجود اتهامات بتدخلات سياسية وتعيينات مشبوهة وإحالة عقود لشركات غير مؤهلة".

وشدد على ان "هذه المعطيات تستدعي تحقيقات جدية من الجهات الرقابية والقضائية لضمان حماية الثروات الوطنية وتحقيق العدالة".

وبين الحين والأخر تظهر معلومات وتقارير ووثائق عن إجراءات مشبوهة في الحقول والشركات الأجنبية العاملة مع شركة نفط الوسط، من بينها عقد الاطعام في حقل شرق بغداد، وكذلك ادراج أسماء موظفين "وهميين" من أقارب وذوي مسؤولين في شركة نفط الوسط، في الشركات الأجنبية العاملة في الحقول بالرغم من ان هؤلاء الموظفين ليسوا متخصصين في القطاع النفطي.