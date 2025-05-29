انت الان تتابع خبر مسؤول قطري لـ الأعرجي: العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب مستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي التقى في العاصمة الروسية موسكو ، اليوم الخميس، مستشار أمير قطر للأمن الوطني، على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو".وأضاف المكتب، أن "الأعرجي استعرض مع المسند، العلاقات الأخوية وسبل تطويرها، كما جرى بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلا عن بحث استمرار تعاون البلدين في مجال تعزيز الأمن والاستقرار والقضايا والملفات المشتركة".

وأعرب المسند عن "الاهتمام بدور العراق الكبير في المنطقة"، مشيرا إلى أن "العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي".

