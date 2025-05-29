انت الان تتابع خبر المفوضية: 21 مليون عراقي مسجّل بايومتريا حتى الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب البيانات التي أعلنتها المفوضية واطلعت عليها الخليج 365، ان اكثر من 21 مليونا و24 الف عراقي مسجل بايومتريا حتى الان، وذلك من اصل 29 مليون شخص يحق له الانتخاب.وجاء هذا الرقم بإضافة 1.6 مليون محدث جديد، ليضافوا الى 19 مليون بطاقة بايومترية مطبوعة من الانتخابات السابقة.

وبذلك يكون هناك حوالي 8 ملايين شخص لا يزالوا لم يحدثوا بياناتهم بعد، فيما تحسب نسبة المشاركة والمقاطعة على أساس الذين حدثوا بياناتهم، اما الذين لم يحدثوا بياناتهم فلا يحتسبون في أي إحصائية تخص المقاطعة والمشاركة.