انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه الوزارات والأجهزة الامنية بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين بمختلف المستويات في القوات الأمنية وبجميع تشكيلاتها".

وأشار الى ان "هذه التوجيهات تأتي نظرا لقرب جدول ترقية تموز المقبل، وتليها الفترة التي تسبق انتخابات مجلس النواب العراقي المؤملة إقامتها العام الحالي لثبات مواقعهم وضمان حقهم في التصويت الخاص ولكثرة طلبات آلنقل من مختلف الجهات التي تؤثر على طبيعة عمل القوات الأمنية".

ولفت الى انه "تمت المباشرة بهذه الإجراءات بدءاً من صدور هذا التوجيه وحتى إشعار آخر".

