انت الان تتابع خبر الاعرجي يدعو نظيره السويسري لزيارة العراق.. هذا ما بحثاه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ودر لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى مستشار الأمن القومي الفيدرالي السويسري، غابرييل لو تشينجر، على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو".



وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أبدى الجانب السويسري دعمه الكامل للعراق وفي جميع المجالات".

وتابع البيان، أن "اللقاء بحث إقامة المؤتمر الدولي في جنيف في شهر سبتمبر المقبل، والخاص بمخيم الهول السوري".

ووجه الأعرجي، "دعوة رسمية لزيارة مستشار الأمن القومي الفيدرالي السويسري إلى العراق، حيث أبدى الجانب السويسري موافقته على دعوة الزيارة".