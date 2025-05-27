السوداني: العراق عاد ليستأنف دوره في قيادة العالم العربي

وأضاف "نحن نتذكر لإيران أنها وقفت معنا في حرب داعش 2014".

وأشار السوداني الى أن "ما يميز العراقي لديه اعتزازًا ببلده وعزة نفس وكرامة لا تسمح له أن يكون أسيرًا أو تابعًا لأحد".

وبشأن سوريا، قال السوداني " لا نريد من سوريا سوى تطبيق الاتفاقيات والحفاظ على سوريا موحدة مستقرة وأن تتصدى للإرهاب".

وأكد رئيس الوزراء "سددنا الثغرات التي كان يتسلل منها خصوم العراق ونجحنا في تحقيق إنجازات على الأرض أعادت الثقة للمواطن"، مضيفا "الفساد كان كبيرًا وهناك جهود تُبذل لتحقيق نهضة والمواطن يشعر بالثقة".