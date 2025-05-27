انت الان تتابع خبر الزرفي يتحدث عن منطقة الشرق الاوسط: ستصبح أهم من أوروبا بشرط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الزرفي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه عبر السومرية، أن "الحكومة لا تمتلك فكرة عن السياسة المالية والنقدية، مستشهداً بتغيير سعر الصرف الذي أدى إلى خسارة الموازنة نحو 12 تريليون دينار".وأضاف رئيس تحالف البديل أن التحالف يحمل رؤية جديدة للنشاط الاقتصادي واستثمار المال العراقي بشكل فعّال، مؤكداً أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إدارة الثروة الوطنية بطريقة صحيحة وسليمة.

وشدد الزرفي على أن "تحالف البديل جاء كبديل لطريقة حكم الحكومات المتعاقبة، ويركّز على الجوانب الاقتصادية كفواعل حقيقية للمجتمع، ويرى العراق مستقراً وغير متأثر بدول الجوار، فضلاً عن كونه ممراً آمناً للسلع والبضائع وحزم الإنترنت دون وجود دولة موازية".

وفي الشأن الإقليمي، أشار الزرفي إلى "تصدر السعودية للمشهد السياسي العربي والإقليمي، مع بروز دور قطر كفاعل أساسي، فيما شهد دور إيران انحساراً ملحوظاً".

واعتبر أن المنطقة العربية ستصبح أهم من أوروبا في حال نزع فتيل الصراعات والنزاعات".