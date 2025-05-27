انت الان تتابع خبر بغداد تتسلم مبنى بعثة "يونامي" في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان، "تسلّمت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مدينة الموصل".وتأتي هذه الخطوة بحسب العوادي "تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة (يونامي) هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة".

وأضاف "تشيد الحكومة بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق، كما تثني على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق".