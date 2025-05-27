انت الان تتابع خبر العراق يتسلم رسالة من سلطان عُمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء "مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات"، بحسب البيان.

وأكد حسين "حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأعرب عن "شكره وتقديره لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عُمان"، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مسقط في دعم الحوار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما جدّد الجانبان وفق البيان "تأكيدهما على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين"، معربين عن تطلعهما إلى مستقبل واعد للشراكة الثنائية، يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والأمني في المنطقة.