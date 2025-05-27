انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات: على المرشحين تقديم قائمة تضم 500 ناخب يدعمونه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وسمحت المفوضية للموظفين المدنيين بالأجهزة الأمنية والقضاة المستمرين في الخدمة بالترشح.
وأشارت إلى إمكانية ترشح الشخص في الانتخابات ضمن محافظة غير مقيم بها.
محمد يوسف
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