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مفوضية الانتخابات: على المرشحين تقديم قائمة تضم 500 ناخب يدعمونه

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مفوضية الانتخابات: على المرشحين تقديم قائمة تضم 500 ناخب يدعمونه

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بغداد - ياسين صفوان - وسمحت المفوضية للموظفين المدنيين بالأجهزة الأمنية والقضاة المستمرين في الخدمة بالترشح.

وأشارت إلى إمكانية ترشح الشخص في الانتخابات ضمن محافظة غير مقيم بها.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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