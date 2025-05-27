انت الان تتابع خبر عضو بائتلافه: خوض المالكي للانتخابات سيدفع الجميع لاحترام قواعد اللعبة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيباني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المالكي لم يغب يومًا عن هموم الدولة ومشاكلها، واليوم يختار أن يكون في قلب العملية الانتخابية، ليس من باب التنافس الضيق، بل لإعادة الاعتبار إلى الأداء السياسي الرصين، ولمخاطبة جمهور العاصمة بخطاب الدولة".

وأضاف، أن "مشاركة المالكي ستعطي الانتخابات المقبلة زخماً قويا، وتسهم في تعزيز ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية بشكل عام، خاصة في ظل الظروف الحالية، وما رافقها من أخطاء، مثل استغلال البعض لموارد الدولة، ما أضعف ثقة المواطن وأربك بيئة التنافس العادل".

وأشار إلى أن "حضور شخصية بحجم المالكي يعيد التوازن إلى المعادلة، ويدفع الجميع إلى احترام قواعد اللعبة السياسية".

وتابع أن "بغداد تستحق أن يمثلها من يمتلك تجربة وقراراً ورؤية واضحة للدولة، ونعتقد أن نزول المالكي يحمل رسالة ثقة لا خصومة مع الآخرين، ورسالة تحد دون تصادم".

