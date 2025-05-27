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مكتب السوداني ينفي إعلان نتائج تحقيقات حادث الكلية العسكرية الرابعة

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مكتب السوداني ينفي إعلان نتائج تحقيقات حادث الكلية العسكرية الرابعة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني (يتضمن نتائج التحقيقات التي تتعلق بالحادث الذي وقع في الكلية العسكرية الرابعة)".
وتابع، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، جملةً وتفصيلاً، نؤكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال الانتهاء منها".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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