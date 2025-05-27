انت الان تتابع خبر مكتب السوداني ينفي إعلان نتائج تحقيقات حادث الكلية العسكرية الرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني (يتضمن نتائج التحقيقات التي تتعلق بالحادث الذي وقع في الكلية العسكرية الرابعة)".

وتابع، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، جملةً وتفصيلاً، نؤكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال الانتهاء منها".

