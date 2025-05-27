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وزير الخارجية: سعداء بقيام عدد من الدول بمساعدة العراق بملف المفقودين

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وزير الخارجية: سعداء بقيام عدد من الدول بمساعدة العراق بملف المفقودين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الخبراء الإقليمي في فندق الرشيد ببغداد بشأن الأشخاص المفقودين، وحضرته الخليج 365، إنه "بحضور نخبة معينة من دول مختلفة، دليل على أهمية المؤتمر والموضوع مهم لانه يخص الإنسان العراقي".

وأضاف وزير الخارجية، "عندما نتحدث عن المفقودين نتحدث عن المقابر الجماعية والآلاف من المفقودين خلال الخمسين عام الأخيرة، والنتيجة أدت إلى اختفاء آلاف المواطنين".

وتابع وزير الخارجية، "نحن سعداء بوجود الدول في هذا المؤتمر، وسعداء بتبادل الخبرات ومساعدة العراق بالوصول إلى مصير المفقودين ووضع التجربة العراقية أمام الدول الأخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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