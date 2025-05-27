انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: سعداء بقيام عدد من الدول بمساعدة العراق بملف المفقودين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الخبراء الإقليمي في فندق الرشيد ببغداد بشأن الأشخاص المفقودين، وحضرته الخليج 365، إنه "بحضور نخبة معينة من دول مختلفة، دليل على أهمية المؤتمر والموضوع مهم لانه يخص الإنسان العراقي".وأضاف وزير الخارجية، "عندما نتحدث عن المفقودين نتحدث عن المقابر الجماعية والآلاف من المفقودين خلال الخمسين عام الأخيرة، والنتيجة أدت إلى اختفاء آلاف المواطنين".

وتابع وزير الخارجية، "نحن سعداء بوجود الدول في هذا المؤتمر، وسعداء بتبادل الخبرات ومساعدة العراق بالوصول إلى مصير المفقودين ووضع التجربة العراقية أمام الدول الأخرى".

