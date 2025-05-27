انت الان تتابع خبر للعام السادس.. البرلمان الإيراني يُجدد الثقة بقاليباف رئيسًا له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة مهر للأنباء الايرانية، انه أقيمت انتخابات هيئة الرئاسة الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في جلسة عامة للبرلمان.وتم خلال الجلسة تم إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف، لرئاسة مجلس النواب للمرة الثانية في البرلمان الثاني عشر بحصوله على 219 صوتاً من أصل 272 صوتاً.

وشهد التصويت منافسة كل من محمد باقر قاليباف وأحمد راستينه، نائب مدينة شهركرد، حيث أعلنا ترشحهما رسميًا لرئاسة المجلس في هذه الدورة.