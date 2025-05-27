اخبار العالم / اخبار العراق

للعام السادس.. البرلمان الإيراني يُجدد الثقة بقاليباف رئيسًا له

0 نشر
0 تبليغ

للعام السادس.. البرلمان الإيراني يُجدد الثقة بقاليباف رئيسًا له

انت الان تتابع خبر للعام السادس.. البرلمان الإيراني يُجدد الثقة بقاليباف رئيسًا له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة مهر للأنباء الايرانية، انه أقيمت انتخابات هيئة الرئاسة الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في جلسة عامة للبرلمان.

وتم خلال الجلسة تم إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف، لرئاسة مجلس النواب للمرة الثانية في البرلمان الثاني عشر بحصوله على 219 صوتاً من أصل 272 صوتاً.

وشهد التصويت منافسة كل من محمد باقر قاليباف وأحمد راستينه، نائب مدينة شهركرد، حيث أعلنا ترشحهما رسميًا لرئاسة المجلس في هذه الدورة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا