الحكمة: القوائم الشيعية تنافس بالمحافظات المشتركة ولا مانع من ترشيح السنة بمناطقنا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال فدعم في حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "السوداني هو من سيحصد اكثر الاصوات في بغداد".

واضاف، ان "انتخابات مجالس المحافظات اثبتت ان الشيعة سيحصلون على الاغلبية، والسنة في بغداد ليسوا متطرفين".

واشار الى ان "تحديث البيانات الانتخابية في المناطق الشيعية تطمئن بمشاركة واسعة"، مبيناً ان "القوائم الشيعية تنافس في المحافظات المشتركة ولا مانع من ترشيح السنة في مناطق الشيعة".

وتابع، ان "مشاركة السنة مع رئيس الوزراء مبنية على تفضيل السلطة ولا علاقة لها بالطائفية"، مؤكداً ان "السيد الحكيم طالب بمكافحة الاموال التي تدفع للنواب من اجل تغيير ولائهم".

واشار الى ان "نواب السنة ووزراؤهم هم المسؤولون عن عدم عودة سكان جرف الصخر"، مؤكداً ان "ملف جرف الصخر استغل لسنوات طويلة من العصابات الارهابية، وحجم التفخيخ والانفاق في هذه المناطق كبير ومعقد وخطير، فضلا عن وجود 4000 ارهابي مطلوب من الاهالي ويحتاجون الى التدقيق الامني".

