انت الان تتابع خبر الدليمي: شراء الذمم بالمال السياسي و"التاهاوات" سيسهم بمشاركة واسعة في الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدليمي في حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "السنة في العراق يبحثون عن الوطن وليس المكوناتية، وبعد احداث داعش اصبح النفس عراقي واحد بين جميع المكونات".واضاف، ان "الصراعات السنية - السنية سابقاً كانت تفرق الاصوات واثرت على المشاركة في الانتخابات والان الوضع تغير وهناك تفاهمات كبيرة بين جميع الاطراف".

وتابع، ان " المشاركة السنية في بغداد ستكون اكثر فعالية من السنوات السابقة"، مشيرا الى ان "الدعايات الانتخابية بدأت مبكراً وشراء الذمم بالمال السياسي و(التاهاوات)سيساعد في المشاركة لكن من يبيع ذمته عليه البقاء بمنزله لانه سيعيد الفاسدين لمراكز الحكم".

وأكمل، ان "تحالف الحسم اختار وجوهاً جديدة للترشح عن بغداد"، مردفاً ان "دخول القوائم الشيعية بمالها وسلطتها في المناطق السنية سيزيد المنافسة وحدتها".