انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي برئاسة السوداني بشأن تمويل الرواتب والنفقات وجداول الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان سيد حسن العطواني".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر تحضيرات إعداد جداول موازنة عام 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات، بحسب القطاعات والأنشطة خلال العام الحالي".

وأكد السوداني "حرص الحكومة على أن تتضمن الموازنة أولوياتها في تنفيذ جداولها؛ من أجل إكمال فقرات البرنامج الحكومي، ولاسيما المتعلق منها بتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع، لتحقيق تطلعات المواطنين في جميع محافظات العراق".