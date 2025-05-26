انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تدعو النواب لجلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب اجتماعها الاعتيادي عقدت اليوم الاثنين، وناقشت خلاله عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها مشاريع القوانين والقرارات الجاهزة للعرض والتي أتمت اللجان النيابية المختصة دراستها".وتناول الاجتماع، وفق البيان، "الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات القادمة، وسبل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الملائمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بما يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية ويلبّي تطلعات المواطنين".

ودعت الرئاسة، أعضاء مجلس النواب إلى "الاستعداد لعقد جلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة التشريعية الحالية، بهدف إنجاز تلك الاستحقاقات التشريعية المهمة وبما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة".