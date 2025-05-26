انت الان تتابع خبر القاضي زيدان والشمري يبحثان سبل القضاء على الجرائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2025 وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له".



وأشار المجلس الى ان "الجانبين بحثا عددا من القضايا المشتركة بين القضاء وجهات التحقيق المختصة في الوزارة، ومناقشة أفضل السبل للقضاء على الجرائم بمختلف أنواعها"، مبينا انه "حضر اللقاء رئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر".