انت الان تتابع خبر السوداني للسفير البريطاني: نسعى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء تطرق الى الانفتاح الذي يشهده العراق في المجالات التنموية وإعمار البنى التحتية، وتوسعة قدرات الدولة في مجال تقديم الخدمات"، مشيرا الى "إمكانية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، مع الشركات البريطانية، ضمن مختلف الأنشطة الاستثمارية".



من جانبه، أكد "السفير عرفان صديق رغبة حكومة بلاده في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع العراق، إضافة الى العمل المشترك لكل ما ينشر الاستقرار في المنطقة".