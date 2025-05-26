انت الان تتابع خبر رشيد والحكيم يؤكدان ضرورة مشاركة جميع العراقيين بالانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان "تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز وحدة الصف الوطني ومواصلة العمل المشترك بين القوى السياسية وبما يحقق تطلعات العراقيين".

كما ناقش اللقاء "الاستعدادات المتواصلة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، حيث تم التأكيد على "ضرورة مشاركة جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي".