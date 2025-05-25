انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد ضرورة إنجاح مشروع سكة حديد بصرة شلامجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرزانة صادق والوفد المرافق لها، بحضور وزير النقل وعدد من المسؤولين بالوزارة ومستشار رئيس الوزراء".وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "استعراض العلاقات المشتركة في مجالات النقل والبنية التحتية، وآلية تعزيز التعاون في مجال الربط السككي والترانزيت بين البلدين، من خلال مشروع طريق التنمية الاستراتيجي".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده "ضرورة أن تكون هذه المشاريع متكاملة، والهدف الأساسي منها ربط المنطقة باتجاه أوروبا بالتعاون مع مختلف دول العالم".

وأشار رئيس الوزراء إلى "ضرورة إنجاح مشروع سكة حديد بصرة شلامجة؛ لرفع قدرة العراق على استقبال المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا، خصوصاً أثناء الزيارة الأربعينية لتسهيل نقل الزائرين".

من جانبها، نقلت صادق "تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئيس الوزراء"، وأعربت عن إعجابها بالعاصمة بغداد، وما تشهده من حملات إعمار وبناء وتنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.