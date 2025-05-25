انت الان تتابع خبر اجتماع برئاسة السوداني يقر توصيات تخص هيكلة الشركات العامة والان مع التفاصيل
وأقر الاجتماع "التوصية (أولا /1) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن تأسيس الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية، كما جرى إقرار التوصية (أولا/ 2) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن إعادة تصنيف الشركات المعنية".
كما جرى "إقرار التوصية (أولا/ 3) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن توصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي، والتوصية (أولا/ 4) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، بجانب إقرار التوصية (أولا/ 5) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن صرف كميات وقود".