انت الان تتابع خبر اجتماع برئاسة السوداني يقر توصيات تخص هيكلة الشركات العامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وآلية عمل اللجنة التي تستهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية، واصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، واعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييمها وإدارتها، بما يعزز موارد خزينة الدولة ودعم مستحقات العاملين في الشركات العامة وتطويرها".

وأقر الاجتماع "التوصية (أولا /1) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن تأسيس الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية، كما جرى إقرار التوصية (أولا/ 2) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن إعادة تصنيف الشركات المعنية".

كما جرى "إقرار التوصية (أولا/ 3) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن توصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي، والتوصية (أولا/ 4) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، بجانب إقرار التوصية (أولا/ 5) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن صرف كميات وقود".