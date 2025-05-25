انت الان تتابع خبر الاعرجي ومسؤول استرالي: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة واحترام حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، مساعد أول وكيل وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، إينيس بروان".وتطرق اللقاء، الى "آخر المستجدات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحترام مبادئ حقوق الإنسان على ضوء المعاهدات والاتفاقات الدولية".

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر من أجل حل الخلافات بين دول المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية".

