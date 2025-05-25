انت الان تتابع خبر رئيس المحكمة الاتحادية: الدستور رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات وبناء نظام انتخابي عادل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحكمة ورد لـ الخليج 365، ان "عبود استقبل في مكتبه اليوم الاحد الموافق 25\5\2025، السفير الروماني رادو أوكتافيان دوبري والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا".وأشار البيان، إلى أن اللقاء "ناقش سبل تعزيز العلاقات بين العراق ورومانيا، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية".

وأكد رئيس المحكمة، على "أهمية تبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري، موضحاً أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات وبناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي عادل".

