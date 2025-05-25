انت الان تتابع خبر توقعات نيابية بعدم وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية طالبت اكثر من مرة بإرسال جداول الموازنة لكن دون استجابة"، مستدركا بالقول "استضفنا وزير التخطيط سابقا وقال نحن أكملنا ما يتعلق بالوزارة وأرسلناها الى مجلس الوزراء واسألوا الحكومة عن سبب التأخير".وأضاف كوجر، "نتوقع ان جداول موازنة 2025 لن تصل الى مجلس النواب"، لافتا الى ان "المشاريع الاستثمارية لعام 2024 جميعها متوقفة بسبب عدم وجود سيولة".

وتابع كوجر، "لا توجد امكانية في موازنة 2025 لفتح مشاريع جديدة، والموازنة الثلاثية تصرف بالطريقة الاتية: موازنة 2023 تصرف 2024 وموازنة 2023_2024 تصرف سنة 2025، وهذا معناه ان العجز تحول الى عجز حقيقي".

