اخبار العالم / اخبار العراق

الملا: العزم سيدخل الانتخابات منفردا وحكومة السوداني تركت بصمة واضحة

0 نشر
0 تبليغ

الملا: العزم سيدخل الانتخابات منفردا وحكومة السوداني تركت بصمة واضحة

انت الان تتابع خبر الملا: العزم سيدخل الانتخابات منفردا وحكومة السوداني تركت بصمة واضحة والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الفوز بالقوائم الانتخابية لا يعني تشكيل الحكومة، موضحًا أن “النصف زائد واحد” في البرلمان وحده كفيل بذلك".

وأكد الملا أن تحالف العزم ليس له باع طويل في الانتخابات لكنه يسعى لإثبات حضوره في المشهد السياسي.

و أشار إلى أن ثلث العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ويبحثون عن الرعاية الاجتماعية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأشاد الملا بحكومة السوداني التي قال إنها تركت بصمة واضحة في الشارع العراقي، رغم محاولات بعض الأطراف عرقلتها، مؤكدًا أن “بعض أصحاب الطائفية السياسية يخشون السوداني”.

وفي سياق متصل، انتقد الملا القوى السياسية التي تتماهى مع الطائفية السياسية، داعيًا إلى إعادة التركيز على بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا