انت الان تتابع خبر الملا: العزم سيدخل الانتخابات منفردا وحكومة السوداني تركت بصمة واضحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الفوز بالقوائم الانتخابية لا يعني تشكيل الحكومة، موضحًا أن “النصف زائد واحد” في البرلمان وحده كفيل بذلك".وأكد الملا أن تحالف العزم ليس له باع طويل في الانتخابات لكنه يسعى لإثبات حضوره في المشهد السياسي.

و أشار إلى أن ثلث العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ويبحثون عن الرعاية الاجتماعية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأشاد الملا بحكومة السوداني التي قال إنها تركت بصمة واضحة في الشارع العراقي، رغم محاولات بعض الأطراف عرقلتها، مؤكدًا أن “بعض أصحاب الطائفية السياسية يخشون السوداني”.

وفي سياق متصل، انتقد الملا القوى السياسية التي تتماهى مع الطائفية السياسية، داعيًا إلى إعادة التركيز على بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.