انت الان تتابع خبر السوداني: العراق يشهد نقلة نوعية بمجالات الحياة والخدمات والتطوير وهذا دور الاعلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من الإعلاميين العرب المشاركين في مؤتمر الإعلام العربي الرابع الذي عُقد في بغداد الأسبوع الماضي".

وأشار الى "أهمية دور الإعلام المسؤول والموضوعي في نقل الحقائق للجمهور، خاصة ما يتعلق بالقدرة على مواجهة التحديات"، مبيناٌ أن "العراق اليوم يشهد نقلة نوعية في مجالات الحياة والخدمات والتطوير كافة، فضلاً عن الجهود الكبيرة في المشاريع الستراتيجية التي تعزز اقتصاده، وتحقق التكامل الشامل، بجانب تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية المستدامة في جميع القطاعات، وكذلك تأكيد دوره الريادي والمحوري في المنطقة وتواصله مع العالم".

وشدد السوداني على أن "القمتين العربية والتنموية ومخرجاتهما عكست قوة العراق ودوره في وضع الحلول للمشكلات الإقليمية والدولية"، لافتا الى أن "تعزيز مكانته وتقدمه تشكل مصدر قوة للدول العربية ودعماً لعوامل الاستقرار والتنمية والمصالح المشتركة، الى جانب توسعة فرص التكامل مع كل الأشقاء العرب".

واستذكر السوداني بإجلال في اللقاء، "شهداء الصحافة خلال العدوان على غزّة وجنوب لبنان، وما قدموه من تضحيات كانت سبباً في نقل مظلومية الشعب الفلسطيني، وتعريف العالم بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه".

من جانبه، هنّأ وفد الإعلاميين العرب السوداني على "نجاح بغداد في عقد القمتين العربية والتنموية، مشيداً "بالتطور الذي يشهده العراق في جميع القطاعات، وبالنهضة العمرانية والتنموية وما عكسته من نقلة نوعية في مسيرة البناء والإعمار".

