انت الان تتابع خبر الحلبوسي: المرحلة المقبلة ليست سهلة وتتطلب التكاتف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في مؤتمر انتخابي تابعته الخليج 365، إن "المرحلة المقبلة ليست سهلة وتحتاج إلى تكاتف شد الأزر وأن يكون لنا كلمة وموقف واضح في معالجة مفاصل كثيرة".

وأضاف، أن "عودة النازحين إنجاز كبير في الملف الأمني وفرحة النازحين تكتمل بعودة من يوجد في جرف الصخر، وهذا وعد والتزم وواجب إنساني وأخلاقي".

وتابع أن "هناك حديث دار حول عودة جزئية إلى مدينة جرف الصخر، وترك الريف والبساتين، لكننا رفضنا ذلك".

وأشار إلى أن "هناك غصة في ضمير كل إنسان حي بسبب بقاء نازحين لم يعودوا إلى مدنهم".

وأردف أن "البعض يحاول الحصول على مقعد برلماني من خلال مهاجمة غيره، ولم يسمع له حساً وطنياً أو مكوناتي، وسيطلق شعارات دون تنفيذ ومن أجل القفز على استحقاق الوطنية".

