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السوداني: تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي

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السوداني: تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، ان السوداني "استقبل اليوم السبت، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وليد عبد الحسن السهلاني".

وأكد "دعم الحكومة المستمر لشريحة السجناء السياسيين، وتوفير كل ما من شأنه أن يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، من خلال القوانين والتوجيهات والتشريعات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي، الذي يتمتع فيه جميع العراقيين اليوم بالحرية، بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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