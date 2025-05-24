انت الان تتابع خبر خلال لقائه رئيس النزاهة.. السوداني يشدد على منع استغلال موارد الدولة بالتنافس الانتخابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "استقبل رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، إذ جرى استعراض اجراءات الهيئة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال موارد الدولة فيها، لتكون النتائج المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب العراقي".ووجه "بتكثيف الجهود وعدم السماح لأي طرف سياسي باستخدام موارد الدولة في التنافس الانتخابي، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات؛ لضمان شفافية ونزاهة اجراء الاستحقاق الانتخابي".

من جانبه أشار رئيس هيئة النزاهة إلى "دراسة موسعة اعدتها الهيأة، وتشكيل فرق مختصة، بهدف منع استغلال موارد الدولة في السباق الانتخابي، وضمان تحقيق التنافس العادل بين جميع المرشحين للانتخابات".

