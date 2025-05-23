انت الان تتابع خبر الخارجية تنفي مزاعم نقل الوزير فؤاد حسين رسالة من ترامب إلى إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "الوزارة اطّلعت على تقرير نُشر مؤخراً عبر أحد المواقع الإلكترونية وتناقلته بعض المنصات الإعلامية، تحت عنوان: "ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج ميليشياتها من العراق"،وقد زعم التقرير أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القيادة الإيرانية تتعلق بالمواضيع المشار إليها في عنوان التقرير".

واكدت الوزارة بحسب البيان، أن "ما ورد في هذا التقرير لا يستند إلى أي مصدر رسمي، ويُعدّ نموذجاً لممارسات إعلامية غير مهنية تهدف إلى بث معلومات مغلوطة وكاذبة، والتأثير سلباً في الرأي العام من خلال محاولة ممنهجة لتشويه صورة العراق".

وشددت الوزارة على، أن "البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية هي المصدر الوحيد المعتمد لأي معلومات تتعلق بالسياسات الخارجية للعراق، وذلك استناداً إلى مبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي".