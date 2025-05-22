انت الان تتابع خبر برلماني سابق: كفة تولي السوداني لولاية ثانية هي الارجح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعداوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لا يوجد مقترح لدى القوى السياسية بتأجيل الانتخابات لأنه سيسبب انهيار للعملية السياسية وقد حسم الامر بعد تحديد الموعد من قبل المفوضية"، مبيناً أن "التحالف الجديد الذي شكله رئيس الوزراء (الاعمار والتنمية) سيحصل على اكثر المقاعد، بسبب الحضور القوي للسوداني الدولي والمحلي والإقليمي وايضاً ما حققه من اعمار".وأضاف، أن "هناك افراد مستقلين دخلوا الى هذا التحالف ليس لهم قوائم والباب لازال مفتوحاً امام من يريد المشاركة بهذا التحالف"، مشيرا الى ان "هناك رغبة من قبل بعض الكتل السياسية للانضمام الى تحالف السوداني".

وتابع، أن "كفة تولي السوداني لولاية ثانية هي الارجح من باقي السياسيين بسبب النجاحات التي حققها، ونجاح السوداني هو نجاح للعراق، والبعض يخشى من فوز السوداني بالانتخابات المقبلة، والبعض صرح بمحاربته لكي لا يظفر بالولاية الثانية" موضحاً ان "الشارع هو من يحدد من سيتولى رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، والحكومة الحالية تختلف جذرياً عن الحكومات السابقة".

وأكمل أن "التفاهمات السياسية تتجاوز عدد المقاعد الانتخابية في تولي المناصب، والسوداني وضع البرنامج الحكومي نصب اعينه وتم تطبيق اغلب بنوده وقدم خدمة للمواطن".

ولفت الى انه "لا يوجد نية سياسية لتعديل قانون الانتخابات خلال الفترة القادمة، وقانون سانت ليغو 9 او 7 جيد ولا يحتاج الى تغيير وايضاً مهم من حيث التوازنات"، مؤكداً أنه "لا توجد تقاطعات بين الكتل السياسية والعلاقات جيدة بين رئيس الوزراء والسياسيين".

وأوضح، أن "القمة كانت متميزة وناجحة وغياب عدد من الرؤساء لم يفقدها أهميتها"، مؤكداً أن "ولي العهد السعودي اعتذر للسوداني عبر رسالة بسبب عدم حضور القمة العربية ووعد بزيارة العراق قريباً".