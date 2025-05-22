انت الان تتابع خبر بالأرقام.. عدد الأحزاب المجازة والتحالفات للانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الموقف النهائي بعد انتهاء مدة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التسجيل، جاش على النحو التالي: عدد الأحزاب المجازة: 343 حزبًا، فيما بلغ عدد الأحزاب قيد التأسيس: 60 حزبًا".واشارت الى ان "عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 118 حزبًا، وعدد التحالفات السابقة: 66 تحالفًا"، مبينة ان "عدد التحالفات التي حصلت على شهادة المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 5 تحالفات".

ولفتت الى ان "عدد التحالفات بانتظار المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 11 تحالفًا، وعدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 25 تحالفًا، فيما وصل عدد القوائم المنفردة التي قدمت طلب إبداء الرغبة بالمشاركة: 16 قائمة".