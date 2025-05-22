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العراق وفرنسا يناقشان استمرار التعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وتقديم المشورة

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العراق وفرنسا يناقشان استمرار التعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وتقديم المشورة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للعمليات المشتركة ورد لـ الخليج 365، أن "الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، استقبل الفريق الطيار الركن تييري جاريتا معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفرنسية، والمحلق العسكري الفرنسي، بحضور هيئات الركن في القيادة".
وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء رحب النائب بضيوفه، وقدم شرحاً موجزاً عن أهم الواجبات التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة والإنجازات المتحققة في دحر الإرهاب وقيادته، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك".
وأشاد المحمداوي، وفقاً للبيان "بالدور الكبير لفرنسا خاصة في مجال بناء القدرات وتطوير الإمكانيات"، مشيرا الى انه "تمت مناقشة الاستمرار بالتعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وكذلك إمكانية التنوع في التدريب وتقديم المشورة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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