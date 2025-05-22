انت الان تتابع خبر العراق وفرنسا يناقشان استمرار التعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وتقديم المشورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للعمليات المشتركة ورد لـ الخليج 365، أن "الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، استقبل الفريق الطيار الركن تييري جاريتا معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفرنسية، والمحلق العسكري الفرنسي، بحضور هيئات الركن في القيادة".

وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء رحب النائب بضيوفه، وقدم شرحاً موجزاً عن أهم الواجبات التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة والإنجازات المتحققة في دحر الإرهاب وقيادته، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك".

وأشاد المحمداوي، وفقاً للبيان "بالدور الكبير لفرنسا خاصة في مجال بناء القدرات وتطوير الإمكانيات"، مشيرا الى انه "تمت مناقشة الاستمرار بالتعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وكذلك إمكانية التنوع في التدريب وتقديم المشورة".