انت الان تتابع خبر الاعرجي: إستراتيجية الأمن الوطني العراقي جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة على "أكس"، تابعتها الخليج 365، أن "الحكومة العراقية أطلقت اليوم إستراتيجية الأمن الوطني العراقي للأعوام (2025-2030) لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السيادة".

وتابع، ان "الاستراتيجية هي عهد ووثيقة وطنية التزمت بها الحكومة العراقية، لتنظيم المصالح العليا للدولة وكيانها وحماية البلد وشعبه من التهديدات الداخلية والخارجية وتطوير منظومة الأمن والدفاع، ولبناء الدولة العراقية على هذا الأساس المتين".

وأكمل: "مبارك لكل الجهود المخلصة التي عملت على وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ، العراق سيبقى آمناً مستقراً وقبلة للسلام".