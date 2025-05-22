انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: الانتخابات المقبلة مرحلة فاصلة بين اللا استقرار والاستقرار المستدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السيد الحكيم ناقش خلال لقائه وفدًا إعلاميًا من جمهورية مصر العربية، ضم عددًا من كتاب الرأي والإعلاميين، الهمّ العربي المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مستقبل الإعلام في ظل التطورات والمتغيرات والوسائل الحديثة".وبحسب البيان، أوضح السيد الحكيم، ان "العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، إذ تشهد محافظاته حملة إعمارٍ واسعة حولته إلى ورشة عمل كبرى"، مبينا أن "الإرهاب كان تحديًا واجهه العراق، وتأكد حاجة العراقيين إلى بعضهم البعض، وأن قوتهم تكمن في وحدتهم وتماسكهم".

واشار السيد الحكيم، إلى "طبيعة الانتخابات القادمة، وقلنا إنها فاصلة بين حالة اللا استقرار والاستقرار المستدام، وتشبه إلى حدٍّ كبير انتخابات عام 2005، التي أسست للنظام السياسي الحالي".

ولفت السيد الحكيم، الى "أهمية الوفود العربية التي تزور العراق، حيث تؤدي دورًا مهمًّا في نقل الصورة الحقيقية عن العراق، وعن حالة الإعمار والتعافي"، مؤكدا أن "عقد القمة العربية في بغداد أسهم في توضيح صورة العراق وإمكاناته".

وشدد السيد الحكيم، على "ضرورة مواكبة الإعلام العربي للتطورات التكنولوجية الحديثة"، مشيرا إلى "أهمية التركيز على القضية الفلسطينية وإبراز مظلومية هذا الشعب ومأساته".