انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية دور رجال الدين في ترشيد الخطاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "استقبل عدداً من أعضاء الهيأة العليا للمجمع الفقهي العراقي، وجرى استعراض الأوضاع في البلاد، وخطوات الحكومة في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي والاقتصادي، والعمل على تحقيق مطالب أبناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاتهم".وأكد "أهمية دور رجال الدين في ترشيد الخطاب، والدعوة إلى نبذ العنف والتطرف ومحاربة الفساد، مشيراً إلى ما يشهده العراق اليوم من تقدم ملحوظ في عموم القطاعات والمجالات، وفي جميع المحافظات".

من جانبه، ثمّن وفد المجمع الفقهي دور الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وما شهدته بغداد والمحافظات الأخرى خلال العامين الماضيين من حملات إعمار وبناء وتنمية، كذلك أشاد الوفد بتنظيم عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد ومخرجاتهما وتعزيزهما لمكانة العراق إقليمياً ودولياً، وفق البيان.

